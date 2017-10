Réagissez

«Cela fait plusieurs mois que nous sommes plongés dans le noir», dénoncent des habitants de l’îlot 8 des 1500 logements de la cité Emir Abdelkader, connue sous l’appellation «Plateau», d’Arzew.

«J’ai personnellement pris attache à plusieurs reprises avec l’entreprise chargée de la maintenance de l’éclairage public. A chaque fois, on m’a assuré qu’ils allaient intervenir, mais rien n’a été fait jusqu’à présent», affirme un des habitants. L’éclairage public est en effet défaillant dans cet îlot et des habitants, las d’attendre l’intervention des services concernés, ont installé des projecteurs au niveau de leurs balcons pour éclairer les alentours des immeubles. «Dès la tombée de la nuit, c’est le noir total.

On ne voit même pas où on met les pieds, sans parler des risques que peut entraîner une telle situation, vols, agressions, etc.», se plaignent les habitants, en tenant à remercier ceux qui ont trouvé cette «solution provisoire» en installant des projecteurs. «Mais jusqu’à quand cela va-t-il durer ?» déplorent-ils. Il faut dire que, malheureusement, le cas de l’îlot 8 n’est pas isolé, puisque plusieurs «poches noires» sont signalées dans cette cité et dans d’autres quartiers de la ville.

D’après les riverains, ces défaillances dans l’éclairage public sont apparues depuis l’installation des nouveaux poteaux électriques. Un projet de rénovation qui a fait jaser, d’autant plus que les anciens poteaux n’étaient pas «vraiment» anciens et que la nouvelle installation mise en place a fait que plusieurs zones ne sont plus éclairées.