Réagissez

Un incendie qui s’était déclaré, hier matin, dans le marché communal d’Arzew, a fait plus de peur que de mal.

Selon un communiqué de la Protection civile d’Oran, le feu a pris vers 3 heures et a détruit quatre étalages destinés à la vente de fruits et légumes et un autre de jouets en plastique. Une personne de 43 ans a été incommodée par la fumée et fut secourue par les éléments de la Protection civile sur place puis évacuée vers une structure sanitaire, selon la même source. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce départ d’incendie. Pour rappel, un incendie dans un centre commercial à Arzew a fait, la semaine passée, un mort et une dizaine de blessés.