Arzew : Des projets dédiés à l’aquaculture

Cette zone d’activités sera d’un apport considérable pour le développement de la filière, la création d’emplois et, surtout, l’acquisition de nouvelles techniques, ont indiqué des sources responsables à la direction de la pêche et des ressources halieutiques

Outre ce projet d’envergure, la filière sera renforcée par trois nouvelles fermes aquacoles spécialisées dans l’élevage d’huîtres et de moules, lesquelles entreront cette année en production, une fois les formalités administratives ficelées. Il y a lieu de noter que trois fermes aquacoles, spécialisées dans la production de moules et d’huile de daurade, sont déjà opérationnelles à Kristel, Cap Falcon et Arzew et que deux autres projets sont en cours d’étude. Ainsi et pour promouvoir la filière qui vient compléter la pêche, la direction de la pêche a instauré un dispositif d’encouragement au profit des jeunes porteurs de projets. Plusieurs investissements ont vu le jour à Oran et ont permis de développer cette filière, apprend-on.

Par ailleurs, 120 postes d’emploi permanents seront créés cette année par le secteur. Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya, M. Bengrina, a annoncé que ces emplois seront créés dans le cadre du lancement de nouvelles fermes aquacoles dans la zone de Kristel. Au moins trois fermes aquacoles entreront en production cette année. Ces projets d’investissement, qui permettront de créer un équilibre entre la pêche et l’aquaculture, s’ajoutent à trois autres fermes d’élevage de loups de mer et de daurades, de moules et de conchyliculture. Ces trois fermes en activité ont permis la création de 51 postes d’emploi à Cap Blanc et Kristel. Les projets aquacoles permettront de combler le déficit de la production halieutique dans la wilaya, qui dispose de tous les moyens d’accompagnement des investisseurs pour développer la filière.

Dans ce cadre, 15 autres projets seront inscrits pour 2019. Le développement de l’aquaculture à Oran requiert une grande importance, car elle répond aux besoins alimentaires sans cesse croissants de la population, outre le fait qu’elle constitue un facteur de croissance économique. Le développement de l’aquaculture est d’autant plus important que les experts de l’Organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) font état de quelque 60% de la production mondiale de poissons qu’assurera cette activité à l’horizon 2030.