Les 96 familles occupant des F1 à la cité des 226 logements Ahmed Zabana, à Arzew, ne sont pas au bout de leurs peines.

En effet, la détérioration du cadre de vie en raison de la promiscuité des appartements et l’insalubrité des lieux ont été dénoncées, hier, par plusieurs familles, qui réclament désormais leur intégration dans le programme des 1300 logements d’El Mohgoun. Les concernés ont été recasés en 2011 à titre provisoire et malheureusement le provisoire a trop duré, selon le président du comité de la cité.

Les habitants dénoncent les maladies auxquelles leurs enfants sont confrontés à cause de l’insalubrité, notamment les caves inondées et l’absence d’un réseau d’assainissement des eaux usées. Le président du comité de la cité souligne, à ce titre, que plusieurs démarches ont été entreprises auprès des responsables locaux dans l’espoir de remédier aux problèmes rencontrés.

Un budget a été alloué à la réhabilitation de la cité, toutefois, les 96 familles réclament des logements spacieux afin d’en finir avec les désagréments. Certains souffrent de maladies chroniques, dont l’asthme, les allergies, le diabète et l’hypertension, d’autres souffrent de dépression nerveuse, de psychose et autres maladies psychiques à cause de l’exiguïté des logements, l’absence d’aération et de lumière. «Nous avons frappé à toutes les portes des administrations locales, mais, hélas, aucune suite n’a été donnée à nos sollicitations». Les occupants espèrent que leurs doléances seront prises en considération.