Appel pour une prise en charge des malades atteints de myopathie

Un appel pour une véritable prise en charge des malades atteints de myopathie a été lancé par l’Association des myopathes de la wilaya d’Oran, qui est agréée depuis 2005. Selon la présidente de cette association, Abar Naïma, la prise en charge de ces malades est devenue une urgence et une nécessité, sachant que sur le plan médical, aucune structure n’existe au niveau de l’ouest du pays pour leur prise en charge. Ces malades, au nombre de 220, nécessitent en urgence leur dotation en équipements médicaux spécifiques, comme par exemple des chaises roulantes. Notons que pour marquer la célébration de la Journée nationale des handicapés, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, cette association, avec le concours de la direction de l’hôtel Liberté, a organisé un après-midi récréatif au profit de ces malades en présence de leurs parents, des proches et des invités. Certains enfants ont fait le déplacement à partir de plusieurs wilayas de l’ouest du pays pour assister et rehausser par leur présence cet événement, qui a été ponctué par un riche programme culturel animé par des groupes artistiques de l’association.