Appel à candidatures au profit des jeunes chercheurs d’emploi

Créée depuis près de 25 ans, l’association SDH Sidi El Houari a, à son actif, une série d’importantes actions en faveur de la protection et de la valorisation du patrimoine, la formation des jeunes au sein de son école-chantier dédiée aux métiers traditionnels de la construction et dans d’autres domaines.

Parmi les derniers projets lancés par SDH, le Centre de développement de carrière (CDC). Dans ce cadre, une journée de formation a été animée, mercredi, par un représentant de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem) d’Oran. Cette séance d’information sur la création des microentreprises a ciblé des jeunes stagiaires de l’école chantier de SDH, selon l’association. Le CDC, créé en partenariat avec World Learning, vise à renforcer le savoir-faire, le savoir-être et les compétences professionnelles des jeunes demandeurs d’emploi, afin de favoriser leur accès au monde du travail. Un appel à candidatures, destiné aux jeunes chercheurs d’emploi, a été publié sur la page Facebook de SDH, afin de leur permettre de bénéficier des services du CDC. «Le CDC offrira une série de services pour les outiller à être dynamiques, compétents, motivés et servir de moteur principal au bénéfice de l’économie du futur dans leur pays. Au bout d’une année, le CDC se propose de fournir une formation technique et psycho-sociale (soft skills) au profit de 200 personnes et aboutir à l’insertion professionnelle d’au moins 20 jeunes parmi elles».