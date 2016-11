Appel à candidature pour deux prix honorifiques

Réagissez

Deux appels à candidatures pour deux prix distincts ont été lancés par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). Sachant que près d’une soixantaine d’établissements d’enseignement supérieur algériens (sur une centaine que compte le Maghreb) sont membres de cette Agence, beaucoup de chercheurs peuvent postuler à ces deux prix d’une valeur de 10 000 et 15 000 euros.

Le premier appel concerne le Prix de la francophonie pour jeunes chercheurs, valable dans les champs disciplinaires des sciences et médecine ainsi que des sciences humaines et sociales. Le rattachement à un membre de l’AUF est obligatoire en plus d’une limite d’âge fixée à 40 ans et d’une activité de recherche d’une durée de 4 à 10 ans après l’obtention du doctorat.

Ce prix qui en est à sa 8e édition vise à reconnaître «le mérite des chercheurs ayant acquis une reconnaissance scientifique et réalisé une percée internationale significative», lit-on dans le communiqué diffusé à cet effet. La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 15 novembre et les conditions de participation sont disponibles sur le lien (https://formulaires.auf.org). L’autre lien (http://goo.gl/iXK4Gb) renvoie à l’appel à candidatures.

Le deuxième, intitulé le Prix El Fasi de l’Agence universitaire de la francophonie couronne l’action d’une personnalité marquante. Il a été institué en 1987 lors de la 9e assemblée générale tenue à Marrakech (Maroc) et c’est dans cette même ville que, pour sa quatrième édition, ce prix sera remis en mai 2017 à l’issue de la 17e assemblée générale de l’AUF. Doté de 15 000 euros, ce prix devra «couronner l’ensemble de l’œuvre d’une personnalité scientifique marquante des réseaux de la francophonie et dont l’action scientifique et de recherche a exercé une large influence à l’échelle internationale par la qualité de son expertise et par son caractère innovant», lit-on également dans le même communiqué. Le champ d’action est plus large pour concerner la recherche, la formation, la gouvernance, le transfert de connaissance ou le développement et la coopération internationale. L’appel est disponible sur le lien (https://goo.gl/mzeV8E).

Ici, il est précisé que l’auto-nomination n’est pas admise, ce qui veut dire que seuls les membres de l’AUF ou les personnalités siégeant aux instances de celle-ci peuvent proposer des candidatures. L’accent est mis sur «l’exemplarité» et «la preuve d’une dimension internationale avérée».

Le postulant doit justifier d’une activité de 25 ans après la thèse et justifier d’être ou même juste d’avoir été en activité dans un établissement supérieur membre de l’Agence. A noter que celle-ci dispose d’un bureau régional, le bureau Maghreb, implanté à Rabat (Maroc) et présidé depuis sa fondation, en 2012, par Cristina Robalo-Cordeiro et, qu’en avril dernier, Oran a abrité la troisième assemblée générale de la Conférence maghrébine des responsables d’établissements de l’enseignement supérieur (Comares), membres de l’AUF.