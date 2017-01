APC d’Oran : 6 nouvelles délégations communales créées

Réagissez

L’Assemblée populaire communale d’Oran a approuvé le nouveau découpage administratif lors d’une session extraordinaire tenue hier matin. Dorénavant, la mairie comptera 18 délégations communales à la suite de la création de six nouvelles.

Avec ce nouveau découpage, la ville sera scindée en 18 délégations urbaines et les futurs arrondissements décentralisés sont : Akid Lotfi (Canastel), Hammou Boutlelis (Es-Seddikia), Fellaoucène (Makkari), Mahieddine (El-Badr), Ed-Derb (Sidi Bachir) et El-Khaldia (Ibn-Sina), et ce en accord avec les dispositions et orientations du ministère de tutelle. Ce dernier a décidé la nomination officielle de Fakha Benaoumer au poste de secrétaire général de la commune d’Oran.

Le P/APC a profité, lors de son allocution pendant cette session extraordinaire, pour rappeler que cette décision est le fruit de plusieurs précédentes assemblées générales, notamment en juillet et décembre 2015 et décembre 2016 ainsi que de plusieurs rencontres initiées par les directions concernées du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales avec les élus et cadres administratifs et techniques de l’APC d’Oran.