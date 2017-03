Aïn El Turck : Une association plaide pour la démocratie participative

Réagissez

Dans un bref entretien qui nous a été accordé, le coordinateur de l’Organisation nationale de la promotion de la société civile (ONPSC), bureau d’Aïn El Turck, a fait part de son inquiétude face au «boycott que lui impose l’administration locale à Aïn El Turck».

«Notre organisation, comme son nom l’indique, œuvre pour l’épanouissement de la société civile au niveau de notre circonscription, mais, depuis notre installation, nous faisons l’objet d’un véritable embargo de la part des autorités locales, élus et administrateurs inclus, qui ne nous associent à aucune concertation, ni réflexion sur les préoccupations citoyennes». Selon notre interlocuteur, leur organisation est porteuse d’un certain nombre de propositions rentrant dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie, la prise en charge de la population marginalisée, notamment celle touchée par la déperdition scolaire, le chômage, le déversement des eaux usées vers la mer et autres problématiques afférentes au développement local. «Pour preuve, ajoutera ce coordinateur, nous n’avons pas été associés à la rencontre sur les préparatifs de la saison estivale 2017, qui a regroupé, cette semaine, les investisseurs et quelques associations locales, et les responsables locaux, alors que nous avions des propositions concrètes à faire valoir».