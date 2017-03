Aïn El Turck : Trois personnes sous mandat de dépôt pour apologie du terrorisme

Réagissez

Lors des perquisitions menées par les forces de l’ordre dans les domiciles des six mis en cause, des tracts subversifs, ainsi que des CD faisant l’apologie des groupes terroristes de Daech ont été retrouvés chez trois d’entre eux.

Le procureur de la République près le tribunal de Aïn El Turck a ordonné, hier, la mise sous mandat de dépôt de trois individus pour «apologie du terrorisme», alors que trois autres ont été mis sous contrôle judiciaire.

L’opération de démantèlement de ce réseau local, lancée depuis plusieurs semaines, a permis de localiser le groupe, dont les ramifications s’étendaient jusqu’à la commune de Bousfer, puisque deux des mis en cause sont originaires de cette localité. Pour rappel, les 6 membres ont été interpellés la semaine dernière lors d’opérations successives effectuées dans plusieurs quartiers de les villes de Aïn El Turck et de Bousfer.

Deux premiers membres, un commerçant en poissons et un autre en fruits et légumes, sont arrêtés au quartier de Bouisseville, pendant que leur troisième complice, le gérant d’une salle de sports, sera arrêté quelques heures plus tard dans la nuit. Le reste du groupe, ceux mis sous contrôle judiciaire par le parquet de Aïn El Turck, considérés comme ayant un rôle moins actif, sont repérés et interpellés le lendemain de l’arrestation des présumés «cerveaux» du réseau local. Le procès des 6 individus s’ouvrira dans les jours à venir.