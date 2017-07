Aïn El Turck : Les riverains se plaignent des nuisances sonores

Réagissez

La place Echems à Aïn El Turck

Il est vrai qu’été rime avec ambiance et animation, comme il est vrai qu’été rime aussi avec calme et repos.

Or, cette dernière règle ne semble pas être respectée dans la commune de Aïn El Turck, car aux nuisances sonores nocturnes viennent s’ajouter celles matinales, engendrées par les différents revendeurs ambulants, qui sillonnent tôt les quartiers de la ville. Pour beaucoup de riverains, le phénomène devient un véritable problème de santé publique.

Et pour cause, dès les premières heures de la matinée, soit à partir de 7 heures, un va-et-vient incessant et assourdissant des revendeurs ambulants fait craquer les nerfs des riverains mal réveillés, faute de sommeil réparateur. Déployant à fond leurs klaxons stridents, les revendeurs d’eau douce, de fruits et légumes, de poissons, de la brocante et même d’ustensiles de cuisine, se succèdent à un rythme effréné dans les quartiers, ameutant les grands et les moins grands.

Les enfants en bas âge et les personnes âgées sont ceux qui pâtissent le plus de cette situation, devenue stressante et angoissante au fil des jours, rapportent des habitants. «Le ronronnement des moteurs des camionnettes, les klaxons qui percent les oreilles et les criées des revendeurs finissent par user nos nerfs et notre patience», dira un habitant de Trouville, qui confie avoir porté plainte, et d’ajouter : «L’on supporte tant bien que mal les nuisances nocturnes, mais celles du matin doivent être interdites par un arrêté municipal».