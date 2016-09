Aïn El Turck : Le prix de la sardine chute à 200 DA

Réagissez

Les citoyens d’Ain El Türck, ont eu l’agréable surprise, de constater que le prix du kilo de sardine a drastiquement chuté depuis deux jours. Les poissonniers revendeurs, qui sillonnaient les rues de la ville, la proposent à 200 DA depuis avant-hier.

Un prix rarement atteint, ces dernières années, en raison de la rareté de la sardine et surtout de la spéculation sur ce produit vital pour sa richesse en protéines. En effet, la sardine avait atteint les pics de 1000 DA par moments et était même devenue introuvable. Ceci dit, certains consommateurs demeurent quand même sceptique face à cette dégringolade dans le prix de cette variété de la sardine, qui n’est quand même pas de premier choix, et qu’ils estiment juste passagère, du fait qu’elle coïncide avec la fête de L’Aïd. D’ailleurs, les familles n’ont pas montré un grand empressement à acheter la sardine, mais apparemment cela ne saurait tarder.