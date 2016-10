Aïn El TUrck : Le personnel d’un lycée en grève

Réagissez

Le personnel enseignant et administratif du lycée Akid Othmane à Aïn El Turck a observé une grève de deux jours, qui a débuté lundi matin, pour exiger le départ du proviseur.

Selon la coordinatrice syndicale affiliée au Snapest, professeur de son état, «les rapports tendus avec le proviseur, le manque de communication et de concertation, ont poussé le personnel enseignant et administratif du lycée à réclamer son départ sans conditions», dira-t-elle. Contacté à ce propos, M. Maghraoui, le chef d’établissement, a refusé tout commentaire sur cette grève et sur les accusations du personnel lancées à son encontre. «Je suis tenu par le droit de réserve, je n’ai aucun commentaire à faire», annonce-t-il.

Nous apprenons de notre interlocutrice qu’un préavis de grève avait été déposé par la section syndicale du lycée auprès de la direction de l’éducation et du bureau de wilaya du Snapest. D’autre part, la fin de la grève ayant été annoncée pour hier en fin de journée, un autre préavis de grève serait en cours d’élaboration si les revendications des grévistes ne sont pas prises en considération. «Nous sommes déterminés à poursuivre notre mouvement de grève jusqu’à la satisfaction de notre requête», dira la coordinatrice syndicale. Pour sa part, le proviseur du lycée, approché une seconde fois, a réitéré son refus de faire tout commentaire à la presse présente en ce jour de grève.