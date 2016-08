Réagissez

Dans l’esprit de son concepteur, Kaci Mohamed, opérateur économique dans le secteur touristique, le nouvel hôtel Costa Rica, nouvellement réalisé à St Germain, dans la commune de Aïn El Turck, se veut en rupture avec une vision archaïque du produit hôtelier, jusque-là inspirée plus du désir de remplissage que d’une offre prestataire qui s’inscrit dans le cadre de la promotion touristique et de l’instauration de traditions.

D’architecture moderne, un design stylé et recherché, Costa Rica, un établissement trois étoiles, allie la modernité à la convivialité et répond aux petites demandes habituelles et quotidiennes qu’exige une clientèle passionnée. L’établissement se veut aussi la transition vers un autre type de produit touristique, concurrentiel mais tout aussi attractif.

Avec ses 29 chambres simples et ses 7 suites avec espaces d’agrément, l’hôtel offre un bon confort. Enfin, la vue sur mer, le système intégré de climatisation et le système wifi, entre autres équipements, ajoutent au standing de l’hôtel. Les tarifs varient de 8000 à 12 000 DA la nuitée. Abordant la question, Kaci Mohamed a confié que le tourisme est une question de culture que l’on acquiert par la professionnalisation des métiers liés au secteur.

«L’infrastructure hôtelière à elle seule, sans une formation de qualité à la base des ressources humaines, du garçon de salle au dirigeant, ne pourra jamais contribuer à développer le secteur, comme cela a été démontré dans nombre de pays à vocation touristique dont la Tunisie, à titre d’exemple, qui demeure un modèle en la matière». Selon M. Kaci, la formation de base ne peut se faire qu’à travers de véritables écoles et instituts en tourisme et un encadrement adéquat de professionnels.