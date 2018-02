Aïn El Turck : Grand coup de balai sur le littoral

Réagissez

Dans la continuité des opérations de nettoiement initiées par la wilaya d’Oran, l’Alliance environnementale, en collaboration avec les communes, a entrepris une action dans ce sens, avant-hier, au niveau des plages de la corniche ouest d’Oran.

Elle a touché Cap Falcon, La Madrague, Les Dunes, Aïn El Turck, Paradis-Plage, Bouisville, Saint-Rock ainsi que la décharge publique de la ville de Aïn El Turck. Pour cela, la cellule a réquisitionné 145 employés, 4 engins de travaux publics, 11 camions de 2,5 tonnes et 2 bus de transport du personnel. Cette opération a abouti à l’enlèvement de 112 tonnes d’ordures ménagères, dont des matériaux recyclables, tels que le verre, le plastique ou encore des arbres morts, selon le bilan communiqué par la wilaya.

L’Etablissement de réalisation et de la maintenance de l’éclairage public et de la signalisation d’Oran (Ermeso) a été mis à contribution pour la réparation et la mise en service des points lumineux qui étaient hors service tout le long de la route de la corniche, au plus grand bonheur des automobilistes. Cette action a été précédée, la semaine passée, par une opération de grande envergure au rond-point les Dauphins, à l’entrée de Aïn El Turck, jusqu’à la zone d’expansion touristique de Cap Falcon. 1845 tonnes de détritus ont été enlevées. Depuis le mois de septembre dernier, un programme de nettoiement a été établi par les services de la wilaya, avec la collaboration de multiples acteurs, tels que des agents et des cadres des communes, des citoyens et le mouvement associatif, notamment des associations de la protection de l’environnement ou à caractère sportif.

Tous les moyens matériels, dont des camions, des rétrochargeurs, des citernes d’eau et autres engins de nettoiement, ont été mobilisés pour la réussite de cette campagne.