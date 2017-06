Aïn El Kerma : Le projet du lycée accuse un retard

Réagissez

Le projet de réalisation d’un lycée à Aïn El Kerma, dans la daïra de Boutlélis, risque de ne pas répondre aux attentes des élèves et de leurs parents.

En effet, cette infrastructure éducative accuse un retard dans le planning de sa réalisation, ce qui risque de ne pas la voir livrée à la prochaine rentrée scolaire 2017-2018, a-t-on constaté sur place. Malgré le suivi continu des autorités locales et des responsables, les mises en demeure adressées à l’entreprise en charge de sa construction, les travaux risquent de ne pas être achevés avant le mois de septembre.

Les lycéens de Aïn El Kerma sont obligés de se rendre à Boutlélis afin de poursuivre leur scolarité, et ce, parfois dans des conditions climatiques extrêmes et des moyens de transport parfois absents. Ces derniers et leurs parents espèrent l’ouverture de ce lycée en septembre prochain.

A cet effet, ils interpellent les autorités locales, surtout que le gros œuvre est achevé et que, si la volonté y est, le reste des travaux se ferait en quelques semaines (pose de la boiserie, vitrerie, achèvement des différents raccordements, eau, électricité, gaz ou assainissement, peinture et autres). «Dans cette localité, l’absence d’infrastructures scolaires et l’absence des moyens de transport scolaire et urbain ne font qu’augmenter les souffrances de nos enfants», dira un riverain.

Les quelques bus mobilisés pour transporter les voyageurs, y compris les enfants scolarisés, sont loin de suffire pour le transport des milliers d’usagers contraints de parcourir des centaines de mètres à pied ou d’opter, en ultime recours, pour les taxieurs clandestins qui imposent leur diktat en matière de prix.