Aïn El Beïda : «La cité AADL sera dotée de l’internet à très haut débit»

Suite à l’article que nous avons publié dans ces mêmes colonnes, le 23 septembre dernier, intitulé «Oran une cité AADL sans aucune commodité», et où nous avons fait état, notamment, de l’absence de téléphone et d’internet dans ladite cité, la directrice de wilaya d’Oran de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, affirme, par le biais d’un communiqué, que «le ministère de tutelle a adopté une technologie récente en matière de connectivité.

Il s’agit d’une technologie de pointe, c’est FTTX, où la fibre optique sera reliée jusqu’au domicile, un réseau de télécommunication permettant au citoyen l’accès à l’internet à très haut débit (jusqu’à 100MB/sec) en reliant chaque domicile, voire une résidence ou une zone industrielle, directement avec la fibre optique.

La cité AADL 2500 Logements est parmi les premières cités de la wilaya qui seront dotées de cette technologie. Ce projet n’attend que la levée des réserves enregistrées dans les travaux de quelques parties de la canalisation qui sont à la charge totale de l’AADL afin de permettre l’installation du réseau FTTX».