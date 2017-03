Agroalimentaire : Un complexe de trituration de graines oléagineuses en chantier

Réagissez

Les travaux du premier complexe de trituration des graines oléagineuses, de raffinage et de conditionnement des huiles végétales ont été lancés, lundi, à Oran, lors d’une cérémonie inaugurale.

En effet, le wali d’Oran a procédé à la pose de la première pierre de ce complexe situé dans la localité d’El Hammoul, dans la daïra d’El Kerma et composé de deux usines, les premières du genre dans le pays, et qui doivent entrer en service en juin 2019. Selon le directeur général du groupe SIM, Tayeb Ezzaraïmi, le complexe permettra de faire de la trituration pour la première fois dans notre pays, les autres usines existantes ne faisant que le raffinage. «Jusqu’à aujourd’hui, on ne fait qu’importer les huiles végétales brutes et on procède au raffinage en Algérie.

Avec ce complexe, nous importerons les graines de soja et de tournesol pour effectuer la trituration ici à Oran. Par la suite, une partie des huiles issues de cette opération sera raffinée dans notre usine. Nous comptons également fournir les autres unités de raffinage du pays avec ces huiles dites brutes. Quant aux résidus, à savoir les tourteaux, ils seront destinés à la production de l’aliment de bétail», explique-t-il.

Selon M. Ezzaraïmi, cette usine permettra de réduire les importations d’huiles brutes et de tourteaux de moitié une fois que le complexe aura atteint sa pleine capacité de production. Construite sur une superficie de 85 000 m2, cette usine a une capacité de production de 3 000 000 de kilos par jour, ce qui aura un impact sur les prix des huiles et des aliments du bétail. Notre interlocuteur commente : «Il y aura certainement une baisse des prix, mais le plus important, c’est l’ambition de produire carrément des graines de tournesol en Algérie.

Ceci réduira à coup sûr la facture des importations et renforcera notre sécurité alimentaire.» Le groupe SIM ambitionne de produire des graines dans le pays et des expériences ont déjà eu lieu, selon M. Ezzaraïmi. Il a également annoncé le projet d’un module de production d’aliment de bétail non loin du complexe, en partenariat avec l’argentin Sanders.