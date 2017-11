Agression mortelle dans une quincaillerie

Réagissez

Accusé dans une affaire de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le dénommé A.A. a été condamné, cette fin de semaine, par le tribunal criminel de la cour d’Oran à quatre ans de prison ferme.

Le procureur a requis contre lui 20 années de réclusion. Cette affaire remonte au mois de juin 2016, en plein mois de Ramadhan. Quelques heures avant la rupture du jeûne, une bagarre éclate au niveau d’une quincaillerie se trouvant de la cité Kara, à Es Sénia. Des clients se trouvant au niveau de ce magasin assisteront à une dispute verbale entre le mis en cause, propriétaire de cette quincaillerie, et la victime, un client venu faire des achats et voulant être servi en premier. Voyant la situation dégénérer, ces mêmes clients tenteront de calmer les esprits et feront sortir la victime. Mais, cela ne suffira pas, le mis en cause sortira quelques minutes après alors que la victime se trouvait avec des amis et le temps montera entre eux. Les présents verront la victime s’écrouler sur le bitume poussant un cri suite à une blessure au crâne. Evacué aux urgences, elle décédera suite à cette blessure. Entre-temps, le mis en cause avait déposé plainte contre ce dernier l’accusant de l’avoir agressé avec une arme blanche. Arrêté, il avancera la thèse de la légitime défense. Des propos qu’il reprendra lors de l’audience de ce jeudi, où il affirmera qu’il avait craint pour sa vie et agit en assénant un coup de poing à la victime qui lui avait porté un coup de couteau. Sa défense insistera sur la légitime défense.