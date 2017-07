Action de bénévolat pour nettoyer une cité

Réagissez

Quelques jours à peine après la publication, dans nos colonnes, d’un article dénonçant la prolifération inquiétante des ordures ménagères dans les nouvelles cités de haï El Yasmine, les habitants de la nouvelle cité (la Tour) ont procédé à l’enlèvement des immondices qui s’accumulaient devant leur immeuble. Un véritable dépotoir s’était, en effet, constitué, provoquant la prolifération des rats. Ammi Hocine, véritable cheville ouvrière de la cité, nous explique qu’il est devenu impératif pour les habitants de ces cités LSP de se prendre en charge. «C’est ainsi qu’à coups de pelle et de pioche, on s’est attelés à déterrer les ordures que la pluie avait enfoncées dans la terre pour ensuite les évacuer dans un camion qu’une entreprise, dont le propriétaire était lui aussi concerné par cette opération, avait mis à notre disposition». Il dira aussi : «Une fois les ordures évacuées, on procéda à l’étalage de la chaux pour éliminer les rongeurs.» Avec la satisfaction du devoir accompli, ces citoyens lancent un pressant appel à l’APC de Bir El Djir afin de doter toutes les nouvelles cités de bacs à ordures. «C’est la seule condition qui sera à même d’éradiquer ce phénomène et rendre ainsi la propreté à nos cités», lance Ammi Hocine.