987 commerces fermés pour absence de registre du commerce

Réagissez

Pas moins de 987 affaires d’exercice d’activité...

C’est ce que nous avons appris, jeudi, en marge des portes ouvertes organisées, du 25 au 27 mai, sur ce corps sécuritaire. Il s’agit de commerçants qui exercent illégalement une activité de détail ou de gros sans aucun enregistrement,

des activités qui sont sanctionnées par une fermeture administrative et des poursuites judiciaires. Ces commerces illicites ont été repérés à la périphérie d’Oran à la suite de contrôles inopinés des gendarmes.

D’autre part, il ressort de la vaste opération de contrôle menée par les gendarmes que 152 commerçants contrôlés n’avaient pas de carte fiscale. D’autre part, 28 commerçants ne délivraient aucune facture attestant le montant de vente de la marchandise. Toutes ces affaires ont été traitées par la justice. Le commerce de détail représente un taux de 41% de l’ensemble des secteurs d’activité, suivi des services avec 39% et autres 20%.

Notons que le groupement de la Gendarmerie a abrité, jeudi, des journées d’information sur les missions de ce corps.

Du bilan communiqué, il ressort que les affaires de crimes et délits ont baissé comparativement à 2016, avec 23 affaires de crimes et 533 affaires de délits traitées. Les gendarmes ont saisi 103,357 kg de kif traité et 149 619 comprimés psychotropes.