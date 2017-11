7es journées de pneumologie à l’EHU

Réagissez

Le bloc pédagogique de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) 1er Novembre d’Oran abritera, le 8 et le 9 novembre, les 7es journées internationales de pneumologie. Ces journées verront la participation d’éminents spécialistes dans le domaine de la pneumologie venus de France, de Tunisie et d’autres pays. Plusieurs ateliers, ainsi que des communications, ont ainsi été prévus par le comité d’organisation. Son président, le professeur Lellou, indiquera pour sa part que les thèmes abordés, cette année, sont des sujets d’actualité : l’asthme sévère, qui pose un problème thérapeutique, le BPCO, en nette augmentation par l’effet du tabac et qui se trouve sous- diagnostiqué, l’HTAP (hypertension artérielle pulmonaire) qui n’est pas aussi rare qu’on le pense et qui pose un grand problème thérapeutique, malgré le traitement spécifique qui se trouve être excessivement cher. «Enfin ces journées, poursuit-il, nous permettent d’échanger et de nous mettre à jour avec les avancées récentes».