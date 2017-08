786 commerçants réquisitionnés pour la permanence

Réagissez

Pas moins de 786 commerçants ont été réquisitionnés pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Kébir au niveau de la wilaya d’Oran. Ce dispositif, instauré par la direction du commerce en collaboration avec le bureau de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), mobilisera, selon des sources à la direction du commerce, 68 contrôleurs, lesquels auront pour mission de s’assurer que le planning de permanence est respecté, faute de quoi des sanctions administratives seront prises à l’encontre des contrevenants. La liste des commerçants réquisitionnés englobe 200 boulangeries, 530 commerces d’alimentation générale et de fruits et légumes, 3 laiteries, 12 minoteries et 40 autres commerces de diverses activités. Notons que cette liste a pour but de lutter contre l’indisponibilité des produits, dont le pain, le lait, les denrées agroalimentaires, les médicaments, les carburants et le transport, entre autres.