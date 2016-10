700 logements sociaux distribués avant 2017

Réagissez

Pas moins de 700 logements sociaux locatifs seront distribués avant la fin de l’année, ce qui soulagera grandement les bénéficiaires de ce programme en attente depuis plusieurs années.

C’est ce qui nous a été indiqué du côté de la direction de l’Office de gestion et de promotion immobilière (OPGI) d’Oran. Ce programme destiné à la résorption de l’habitat précaire est réparti entre le chef-lieu de Oued Tlélat, Mahdia et Toumiat. Dans la commune de Oued Tlélat, le programme prévoit la réalisation de 400 logements sociaux, un quota achevé à l’exception de quelques travaux de réalisation d’espaces verts, entre autres. Au village Mahdia, 200 unités sont en cours de réalisation, a noté la même source, précisant que le taux d’avancement des travaux est de 85%. A Toumiat, le programme prévoit 100 logements sociaux qui seront réceptionnés une fois les travaux de VRD et d’alimentation en eau potable terminés.

En axant sur le respect des délais de livraison, les services de l’OPGI ont rassuré les détenteurs de décisions de pré-affectations que ces logements seront distribués une fois toutes les commodités réunies, dont les travaux de VRD, le réseau d’alimentation en eau potable et surtout la réfection de la chaussée. Notons qu’un programme de 9000 logements sociaux destinés à la résorption de l’habitat précaire est en cours de réalisation au niveau de Oued Tlélat. Sur les 9000 unités, 2700 seront consacrées aux familles occupant des habitations précaires dans le chef-lieu de la commune de Oued Tlélat. Les autorités locales ont prévu dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire, la distribution de 700 logements avant la fin de l’année.