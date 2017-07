7 sièges de sûreté seront inaugurés en septembre prochain

Réagissez

Quelque 137 fonctionnaires de police ont été promus à des grades supérieurs, a annoncé, jeudi, le responsable de la communication de la sûreté d’Oran, le commissaire Rahmani, lors de la cérémonie organisée à l’occasion de la célébration de la fête de la police. Cette remise de grades a concerné sept commissaires principaux, cinq commissaires, six officiers, trois inspecteurs principaux, six inspecteurs de police, 89 brigadiers chefs et 22 brigadiers. Cette cérémonie à laquelle ont pris part le nouveau wali d’Oran, M. Cherifi Mouloud, le chef de sûreté d’Oran, le contrôleur Nouasri Salah et les autorités civiles et militaires. Par ailleurs, sept nouvelles infrastructures, entre sûretés urbaines et de daïras, seront opérationnelles en septembre prochain à Oran, a précisé M. Nouasri. Il s’agit de cinq sûretés urbaines et deux sûretés de daïra situées à Aïn El Turck et Arzew, a fait savoir le responsable.