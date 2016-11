6es journées de pneumologie à l’EHU

Réagissez

Le service de pneumologie de l’Etablissement hospitalo-universitaire du 1er Novembre (EHU) organise, pour la sixième fois consécutive, les journées de pneumologie et de pneumo-allergologie qu’abritera le bloc pédagogique.

Ainsi, plus de 400 participants prendront part à cet événement scientifique, qui permettra aux professeurs et experts nationaux venus des 4 coins du pays, ainsi qu’aux spécialistes étrangers, notamment français et tunisiens, de débattre de plusieurs thèmes, à savoir : le cancer bronchique, broncho-pneumopathie chronique obstructif (BPCO), l’asthme ainsi que des maladies courantes touchant les poumons. Il est à noter que plusieurs recommandations seront prises à l’issue de cette manifestation scientifique.