6500 logements LPL attribués avant avril 2017

L’année 2017 sera intense en matière d’attribution de logements sociaux. Plusieurs opérations de relogement ont été annoncées par le directeur de l’Office de la promotion et de la gestion immobilière (OPGI) d’Oran qui a indiqué que près de 6500 logements publics locatifs seront attribués durant le premier trimestre de l’année 2017. Il s’agit de 4278 logements destinés aux familles détentrices de pré-affectations habitant des immeubles menaçant ruine, classés rouge, dans la ville d’Oran, pour un éventuel relogement à Belgaïd. Elles ont été répertoriées suite au dernier recensement lancé en novembre 2015 à travers neuf secteurs urbains de la commune d’Oran. Près de 2200 familles ont déjà été relogées cette année et quelque 4300 ont bénéficié de pré-affectations.

Le directeur de l’OPGI a ajouté que le premier trimestre 2017 sera aussi marqué par l’attribution de 300 logements à Boutlélis, 300 à Hassi Bounif et 1600 à Sidi El Bachir. Le même responsable a affirmé que 2100 familles du quartier Les Planteurs seront relogées, et ce, en deux phases, en novembre et décembre prochain. Les logements consacrés à ces familles sont à Oued Tlélat. Le quartier Les Planteurs a bénéficié d’un programme spécial de 11 000 logements. Une opération de relogement de 500 familles résidant ce quartier a été effectuée en octobre 2014. Ces familles qui occupaient des maisons précaires au niveau des sites dits «Terrain Si Ali» et «Recasement» ont été relogées dans la commune de Hassi Bounif.