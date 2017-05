6 mois de prison requis contre des supporters du MCO

Réagissez

Pas moins de 19 supporters ont été interpellés suite aux troubles qui ont eu lieu le 20 mai dernier lors du match qui a opposé le MCO à son homologue de Béjaïa. Ces supporters se sont opposés aux forces de l’ordre en les caillaissant et les insultant, après que l’entrée au stade leur a été interdite. Face à cette situation, les policiers les ont interpellés et présentés devant le magistrat instructeur. Selon les faits, on apprend que parmi les 19 jeunes, 6 sont des mineurs et ont été traduits devant le tribunal des mineurs. Quant aux autres, ils ont comparu, hier, devant le tribunal d’Oran de la cité Djamel Eddine. Ayant comparu en citation directe, suite à la décision du magistrat instructeur, ces mis en cause nieront toutes les accusations, expliquant qu’ils n’ont à aucun moment attaqué les forces de l’ordre. Le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme contre les mis en cause majeurs. L’affaire a été mise en délibéré.