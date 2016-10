555 détenus ont bénéficié d’une formation

Réagissez

Pas moins de 555 détenus ont bénéficié, durant l’exercice 2015/2016, de tests de qualification et de formation initiés par la Chambre d’artisanat et des métiers de la wilaya d’Oran.

Une formation qui permettra aux intéressés d’avoir leur carte d’artisan et de commencer une nouvelle vie après la maison d’arrêt. Les détenus qualifiés pourront par la suite s’intégrer dans la vie professionnelle. Dans un premier temps, les détenus sont sensibilisés, au sein même de leur lieu de détention, aux démarches à suivre une fois leur peine purgée, et informés des spécialités de formation artisanale assurées par la CAM, ainsi que de leur intérêt dans leur réinsertion professionnelle et sociale. Formé et qualifié au sien de la prison, le détenu est orienté, en collaboration avec le service externe d’accompagnement des détenus, vers la CAM, où il est informé des différents dispositifs d’aide à l’emploi existants (Angem, Ansej et autres), ainsi que de la façon de s’inscrire auprès de la CAM en tant qu’artisan.