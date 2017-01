50 personnes interpellées lors d’un coup de filet nocturne

Réagissez

Une opération coup de poing, opérée durant la nuit de mercredi à jeudi, par les services de la police judiciaire d’Aïn El Turck, s’est soldée par l’interpellation de pas moins de 50 individus, apprend-on de source policière. Parmi ces interpellés, un dangereux individu, ayant à son actif quatre mandats d’arrêt pour divers délits, a été identifié et arrêté. D’autre part, 4 autres jeunes personnes ont été arrêtées pour port d’armes prohibées. Selon les éléments de la PJ, ces opérations ont pour but de lutter contre la criminalité et la délinquance, notamment en cette période hivernale.