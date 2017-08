5 ans de prison requis pour des actes de violence

Réagissez

Condamné par défaut à 5 ans de prison ferme pour «association de malfaiteurs, trouble à l’ordre public et agression ainsi que détention d’arme blanche», le dénommé L.Y. a comparu, hier, devant le tribunal d’Oran, après avoir fait opposition à cette décision de justice.

Il se présentera alors devant les éléments sécuritaires de son propre chef. Cette affaire remonte au mois de juin passé, lorsqu’une dispute entre bandes rivales éclate au niveau du quartier d’Eckmühl, des escarmouches qui dureront du 15 au 17 juin. Cette dispute entre les deux clans éclatera à propos d’une moto, dont le vendeur n’aurait pas été payé. Ces jeunes gens s’armeront chacun de son côté de diverses armes blanches et s’affronteront à proximité de la poste d’Eckmühl, toutefois ils prendront la fuite à l’arrivée des éléments sécuritaires. Cet état de fait durera 3 jours, où divers armes blanches seront utilisées.

Les BRI viendront en renfort, mais les jeunes protagonistes s’en prendront à eux et casseront le manche de l’arme d’un des éléments sécuritaires d’un coup de hache, de même qu’ils caillaisseront les fourgons de la police. Six jeunes gens seront arrêtés suite à ces faits et donneront le nom de L.Y. Rappelons qu’ils avaient été condamnés à 4 et 6 mois de prison ferme. A la barre, L.Y. niera les faits retenus contre lui, cités à témoigner les six mis en cause feront des déclarations différentes. Certains chargeront L.Y., alors que d’autres le déchargeront. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme. Suite à la plaidoirie de la défense qui demandera l’acquittement, l’affaire a été mise en délibéré pour la semaine prochaine.