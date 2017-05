5 ans de prison requis contre quatre prévenus

Réagissez

Un mineur a été kidnappé et emmené de force par quatre ravisseurs dans un endroit isolé où il a été agressé avant d’être dénudé, pris en photo et menacé de voir ses photos diffusées sur les réseaux sociaux s’il portait plainte.

Le procureur du tribunal d’Oran a requis, hier, la peine de cinq ans de prison ferme contre quatre jeunes accusés dans une affaire d’association de malfaiteurs, kidnapping et agression. La victime dans cette affaire étant un jeune mineur. Signalons que suite à l’instruction, l’affaire devait être enrôlée devant le tribunal criminel, mais elle a été requalifiée en délit.

Les faits remontent au début de ce mois, quand des éléments sécuritaires, lors d’une patrouille, remarqueront un manège suspect au moment de leur passage au niveau du quartier Derb. Un groupe de jeunes gens frappaient la victime, et en voyant les policiers ils prendront la fuite. Ils seront alors poursuivis et arrêtés. Quant à la victime, qui se trouvait dans un état lamentable, elle a été évacuée vers les urgences du CHU d’Oran, où elle se trouve toujours hospitalisée.

Selon les faits, on apprendra que la victime avait dans le passé déposé une plainte contre un de ses agresseurs pour une précédente affaire les opposant. Ce mis en cause prendra du renfort et ira kidnapper ce jeune homme et l’emmènera avec l’aide de ses amis dans un endroit isolé où il sera agressé avant d’être dénudé, pris en photo et menacé d’envoyer ces dernières sur les réseaux sociaux, lui intimant l’ordre de retirer sa plainte.

A la barre du tribunal, les autres mis en cause nieront en partie les griefs retenus contre eux et ne reconnaîtront que l’agression corporelle. Quant à la victime, encore hospitalisée, elle se constituera par le bais de sa défense partie civile. La défense des mis en cause plaidera la non-culpabilité.