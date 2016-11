400 logements supplémentaires pour la commune

Réagissez

Un quota supplémentaire de 400 logements sociaux sera inscrit au profit des habitants d’Oued Tlélat. Telles sont les directives du wali d’Oran, selon les déclarations qui ont été faites, hier, par le maire de cette commune. Ce programme destiné à la résorption de l’habitat précaire vient s’ajouter aux 700 logements sociaux déjà distribués dans cette commune et répartis entre trois localités (400 au chef-lieu, 100 à Toumiat et 200 à Mahdia). Notons qu’un programme de 9000 logements sociaux destinés à la résorption de l’habitat précaire est en cours de réalisation à Oued Tlélat et que 2700 seront consacrés au chef-lieu de la commune. Depuis 2014, près de 20 000 logements ont été attribués à Oran. Les opérations de relogement des familles résidant dans des immeubles en ruine a permis, en 2015, de reloger 10 300 familles. Cette année, 6400 familles de la commune d’Oran ont été concernées par ce programme.