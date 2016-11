4 supporteurs du MCO jugés pour détention de fumigènes

Réagissez

Quatre supporteurs du Mouloudia d’Oran viennent d’être jugés, par le tribunal d’Oran, pour détention de fumigènes et agression avec ces mêmes produits à l’intérieur du stade lors du match ayant opposé ce club à l’USMA d’Alger.

Parmi les mis en cause arrêtés au niveau du stade Bouakeul, on compte un agent de sécurité censé surveiller les supporters. Cités à la barre, les mis en cause ne nieront pas les griefs de détention de fumigènes, mais nieront formellement les avoir allumés et jetés à l’intérieur du stade. Quant à l’agent de sécurité, il expliquera qu’il venait de les ramasser après que des jeunes les ont jetés. Le procureur a requis un an de prison ferme contre les mis en cause. Quant à la défense, elle plaidera la non-culpabilité, disant que ces produits sont utilisés maintenant à chaque festivité, qu’elle soit familiale, sportive ou religieuse. L’affaire a été mise en délibéré.