4 individus arrêtés pour viol à Aïn El Turck

Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de Aïn El Turck ont arrêté, cette semaine, quatre individus, âgés entre 21 et 25 ans, pour «séquestration» et «viol d’une jeune fille mineure âgée» de 16 ans. Les quatre mis en cause ont été présentés devant le procureur près le tribunal de Aïn El Turck et placés sous mandat de dépôt. Selon les faits consignés dans le rapport de la police, la jeune fille, habitant Oran, a été entraînée de force par les quatre acolytes vers la commune de Aïn El Turck. Elle a été séquestrée dans un garage à bateaux à Claire Fontaine où elle a subi les pires sévices. La jeune fille, orpheline de son état, a été placée temporairement au centre des jeunes filles de Aïn El Beida.