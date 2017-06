4 ans de prison requis contre 5 prévenus

Réagissez

Le procureur de la cour d’appel d’Oran a requis, hier, la peine de 4 ans de prison ferme contre cinq accusés dans l’affaire Coca-Cola d’Oued Tlélat a été mise en délibéré pour le 2 juillet. Elle a été jugée en première instance par le tribunal d’Es-Sénia en février dernier.

A la cour d’appel d’Oran, trois responsables (un directeur commercial du groupe, un responsable commercial de l’usine d’Oued Tlélat et un ancien cadre) ainsi que deux clients avaient été condamnés à deux années de prison ferme pour «escroquerie, faux en écriture privée, de commerce ou de banque, utilisation de registres du commerce appartenant à autrui et concurrence déloyale».

Dans cette affaire, un distributeur officiel de Coca-Cola à Oran et Mostaganem avait découvert que la boisson était vendue à des prix inférieurs à la normale. Trois jeunes commerçants, identifiés comme étant à l’origine de cette pratique illégale, ne pouvaient être responsables, car leurs dossiers avaient été rejetés par l’entreprise. L’enquête a révélé qu’ils étaient enregistrés comme distributeurs de la marque et redevables aux impôts. Le distributeur officiel et les trois commerçants ont porté plainte.