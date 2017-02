4 ans de prison pour agression sexuelle sur mineur

Réagissez

Accusé dans une affaire d’attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans, le prévenu B.A. a été condamné à 4 ans de réclusion criminelle par le tribunal de la cour d’Oran, ce jeudi.

En novembre 2015, un homme a été trouvé mort en bas d’un immeuble à Arzew. Selon les premières estimations, la victime aurait fait une chute fatale. B.A. ainsi que la victime de l’homicide D.H. qui avaient invité le jeune mineur à diner, ont vu cette soirée virer au drame. Une soirée bien arrosée et aussi des stupéfiants. En milieu de soirée, la victime s’isolera avec la victime dans une chambre, les voyant tarder le mis en cause forcera la porte de la chambre et la scène qui se présentait à ses yeux ne laissait aucun doute sur ce qui venait de se passer. Sur le champ, il frappera la victime lui reprochant d’avoir agi de la sorte. Mais cela ne l’empêchera pas de commettre les mêmes faits. Puis, une fois son désir assouvi, il jettera la victime par le balcon de son appartement, un détail que verra le jeune adolescent. Déjà jugé pour le grief de l’homicide en début de ce mois, B.A. avait été condamné à 20 ans de réclusion.

Hier, devant le tribunal criminel, devant répondre du grief d’attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans, B.A. niera avoir abusé du jeune adolescent, chargeant sa première victime D.H. des faits. Toutefois, il changera plusieurs fois de déclarations insistant sur le fait que le jour du drame, il avait consommé des stupéfiants et de l’alcool et ne savait pas ce qu’il faisait. Quant au rapport du légiste établi au lendemain des faits, il précise que les traces de violence sexuelle sur le jeune mineur sont anciennes. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public avait requis contre B.A. 10 ans de réclusion.