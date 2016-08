4 affaires liées au terrorisme devant la session criminelle

Réagissez

La troisième session criminelle s’ouvrira du 25 septembre au 2 novembre 2016.

Cette nouvelle session totalise pas moins de 67 affaires portant sur plusieurs crimes, dont 20 ayant trait au trafic de stupéfiants. Cette session compte également 7 affaires d’homicide volontaire avec préméditation et 7 autres traitant d’affaires de mœurs, dont attentat à la pudeur, détournement et viol sur mineurs de moins de 16 ans. Par ailleurs, et concernant les griefs d’appartenance, apologie et crime se rapportant au terrorisme, 4 affaires seront jugées. L’une de ces affaires sera traitée le 27 septembre, où 12 mis en causes (dont 3 sont en fuite, un sous contrôle judiciaire et les autres sous mandat de dépôt) seront jugés pour répondre du grief d’homicide volontaire avec préméditation et complicité et appartenance à groupes terroristes. Par ailleurs, et dans les affaires de faux et usage de faux, une femme est mise en cause dans une affaire de falsification de billets de banque.