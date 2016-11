3700 personnes formées aux premiers secours

Réagissez

La Protection civile initie les citoyens aux premiers secours

Un grand nombre de décès pourrait être évité si les témoins étaient formés à intervenir en attendant l’intervention des secours spécialisés. De ce fait, la protection civile attache une grande importance au secourisme.

Dans cette optique, M. Bentabet, chargé de communication auprès de la Protection civile d’Oran, a indiqué, hier, que 3700 personnes ont été formées aux premiers secours à Oran dans le cadre de son programme «un secouriste par famille». Cette opération, lancée en 2010, connaît des résultats probants.

La formation comporte un volet théorique qui est un programme déjà tracé par la DGPC et un volet pratique où des mannequins seront utilisés par les apprenants pour effectuer les gestes d’urgence. Une formation sanctionnée par un examen et une attestation de secouriste volontaire qui qualifie le candidat à prodiguer ces gestes de secours. L’objectif de cet enseignement visera principalement l’acquisition de notions essentielles de secours à personne en situation de détresse vitale, à travers un enseignement bref, pratique, limité à l’urgence vitale et assimilable par tous. Le secourisme, ou les premiers gestes élémentaires de survie, est l’ensemble des gestes pratiques simples qui peuvent prévenir le danger de mort immédiate, rendre le blessé transportable vers un centre hospitalier et réduire les conséquences immédiates et tardives des blessures. Toutes les études montrent que le pronostic vital est étroitement lié à la rapidité de l’alerte et à l’efficacité des actions entreprises avant l’arrivée des secours spécialisés.