350 familles relogées la semaine prochaine

Quelque 350 familles habitant au quartier Les Planteurs seront relogées, la semaine prochaine, au niveau du pôle urbain d’Oued Tlélat. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et va se poursuivre conformément aux directives de la wilaya, ont indiqué des sources responsables.

La semaine dernière, 400 familles des Planteurs ont été relogées à Oued Tlélat. Un programme spécial de 2000 logements sociaux, dont plus de 1000 ont été déjà attribués, a été prévu pour ce quartier. Ce programme spécial a été précédé d’une vaste opération de recensement des familles et d’intenses préparatifs afin de livrer ces logements dans de meilleures conditions.

Il s’agit d’un deuxième quota réservé aux familles de ce site, après celui ayant ciblé 500 familles en octobre 2014. Ces familles, qui occupaient des maisons précaires dans les sites dits Terrain Si Ali et Recasement, ont été relogées dans la commune de Hassi Bounif. Par ailleurs et pour éviter d’éventuels squats du site, les responsables locaux ont procédé à la démolition de toutes les habitations précaires, afin de barrer la route à de nouveaux opportunistes.

La wilaya d’Oran a enregistré, au terme de l’année 2016, l’attribution de 9200 logements. Plus de 30 000 logements publics locatifs (LPL) ont été également distribués.