300 familles relogées aujourd’hui

Après le relogement de 300 familles de Ras El Aïn, la semaine dernière, dans la localité d’Oued Tlélat, une autre tranche de 300 logements sociaux sera attribuée, aujourd’hui, au profit des familles des Planteurs. Ce relogement, initié par la wilaya, vient en application des directives du ministre de l’Habitat et concerne 2000 familles des Planteurs dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire. Ce programme spécial a été précédé d’une vaste opération de recensement des familles et d’intenses préparatifs afin de livrer ces logements dans de meilleures conditions, apprend-on. La wilaya d’Oran a enregistré, au terme de l’année 2016, l’attribution de 9200 logements. Plus de 30 000 logements publics locatifs (LPL) ont été également distribués.