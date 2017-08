30 personnes arrêtées en une semaine

Réagissez

Trente personnes ont été arrêtées cette semaine par les services de police dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Au total, ce sont 231 opérations de police qui ont été menées du 30 juillet au 5 août par les services de la sûreté de la wilaya d’Oran dans plusieurs quartiers de la ville d’Oran, à savoir les endroits publics et les stations de taxis, entre autres. Ces interventions ont pour but de sécuriser les biens et les personnes. Les quartiers sont scindés en plusieurs zones, un procédé qui permettra de mieux occuper le terrain et de lutter contre la criminalité. Les 30 individus ont été présentés au tribunal et 10 d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt pour port d’armes prohibées, consommation de stupéfiants, vols multiples, conduite en état d’ivresse et autres délits. A noter que plusieurs infrastructures de police seront livrées en septembre prochain dans les communes limitrophes de la ville. Les projets sont lancés au niveau de Sidi El Bachir, Chteibo et El Hassi.