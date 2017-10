296 habitations régularisées

Réagissez

Le programme d’amélioration urbaine mené ces dernières années a contribué, malgré les retards enregistrés, à offrir un meilleur cadre de vie aux habitants, comme c’est le cas à Sidi Benyebka.

Plusieurs chantiers ont été achevés, d’autres sont en cours et certains seront ouverts pour le renforcement de l’éclairage public, le revêtement des chaussées et des trottoirs.

Dans cet ordre d’idée, la commune a bénéficié d’un projet d’éclairage public entre le chef-lieu de la commune et la localité d’El Kessiba, a-t-on appris du maire, Bouzerouata Nesserdine. «Ce projet, lancé récem-ment pour une durée de 2 mois, va contribuer à sécuriser la zone et permettre aux riverains de se déplacer en toute sécurité, notamment durant la nuit», a t-il souligné. Un milliard de centimes a été débloqué dans le cadre du plan communal de développement (PCD) pour cette opération. Notre interlocuteur a ajouté que dans le cadre des opérations d’aménagement urbain engagées depuis quelques années, une 2e phase de travaux a été lancée à haï El Fateh (cité 155 Logements) pour une durée de 2 mois et un budget de 850 millions de centimes débloquée dans le cadre du PCD.

La régularisation foncière n’est pas en reste à Sidi Benyebka. Depuis le mois de septembre, la situation foncière de 207 habitations a été régularisée après une attente qui a duré entre 20 et 40 ans. Il s’agit des cités 86 Logements El Yasmine, 50 Logements Houari Boumediene et 71 Logements. Dans le même cadre, la situation de 88 habitations réparties sur les cités 190 Logements, 155 Logements et 82 Logements a été aussi régularisée. L’opération se poursuivra pour résoudre définitivement ce problème. Rappelons que la commune a bénéficié d’autres projets qui ont été achevés, comme la réalisation d’un espace de jeux à la cité 30 Logements, des réseaux d’assainissement et des eaux pluviales de la cité Houari Boumediene et la réfection de la voirie des cités Ennour et El Fateh.