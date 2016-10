260 entreprises seront au rendez-vous

Réagissez

Le groupe Sogexpo International organise, à Oran, du 19 au 24 octobre, la 16e édition du Salon international du logement, immobilier, bâtiment et des travaux publics, Oran-Bâtiwest 2016. Cette nouvelle édition s’inscrit dans le cadre des rencontres organisées annuellement au profit du grand public et des professionnels du secteur, pour s’enquérir des différents programmes de logements dans le cadre de la promotion immobilière, explique le manager du groupe, Ouali Zouhir. Il est prévu la participation de plus de 260 entreprises représentant 14 pays, avec la Pologne comme invitée d’honneur. Durant ces 16 dernières années, le groupe Sogexpo International a enrichi son palmarès par la conclusion de plusieurs accords de partenariat avec des entreprises nationales et étrangères dans les domaines de la construction, la promotion immobilière et le BTPH. Cette 16e édition, qui se tiendra au Palais des expositions (Mdina Jdida), est placée sous le signe «Algérie 2016, perspectives et réalisations durables».