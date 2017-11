26 affaires de mœurs devant la session criminelle

Réagissez

La quatrième session criminelle de l’année 2017 s’ouvrira le début de la semaine prochaine au niveau de l’ex- tribunal Benzerjeb qui est le siège du pole judicaire spécialisé.

Pas moins de 110 affaires portant sur différents crimes seront jugées. On comptera 26 affaires portant sur l’attentat à la pudeur et les viols. Les victimes dans ces affaires sont dans leur majorité des mineurs. Concernant les affaires de terrorisme, cette session ne compte que trois affaires à coté de 15 affaires d’homicides volontaires et tentatives d’homicide. Concernant les affaires de trafic de stupéfiants, ce sont une dizaine d’affaires qui seront jugées selon des sources judicaires. On saura qu’il ne s’agit pas d’affaires qui reviennent après cassation. D’un autre coté, il importe de signaler que des affaires portant sur le faux et usage de faux et association de malfaiteurs seront également à l’ordre du jour de cette session. Le 17 décembre prochain, le tribunal criminel jugera cinq mis en cause dans une affaire de trafic de migrants en bandes organisées. Cette affaire n’est pas la première. Une autre affaire du genre a été jugée il y a deux années et le principal mis en cause avait écopé de 4 ans de prison ferme.