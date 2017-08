2500 familles seront relogées en septembre

Réagissez

Un important quota de 2500 logements sociaux destinés aux détenteurs de décisions de pré-affectation sera distribué, à la rentrée sociale, dans le quartier Belgaïd, selon des sources de l’OPGI d’Oran.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire et fait partie de l’important programme de 6400 logements sociaux réservés aux occupants des bâtisses en ruine et classées dans la catégorie rouge à travers les 12 secteurs urbains de la commune d’Oran. Les autorités locales avaient procédé, durant l’année 2016, au recensement de toutes les familles et à l’expertise des immeubles concernés par cette opération spéciale «vieux bâti». Une commission composée des services de la wilaya, de la daïra, de l’OPGI, du CTC a été installée pour élaborer un rapport précis sur l’état des bâtisses en plus du recensement à travers les secteurs urbains d’El Emir, Badr, Sidi El Bachir, Ibn Sina, El Makkari, Sidi Lahouari, El Mokrani, Es Seddikia. 2083 logements sociaux et 1793 décisions de pré-affectation ont été distribués durant l’année 2016. Toutefois, cette opération est toujours en cours pour cibler les secteurs restants.

Pour ce qui est du quartier Les Planteurs, 1830 familles ont été relogées à Oued Tlélat, selon un bilan arrêté au mois de mai. Ce quartier a bénéficié d’un programme spécial de 11000 logements sur décision du président de la République lors d’une de ses visites à Oran il y a quelques années. Les autorités locales ont récupéré, à l’issue de ces opérations, plusieurs assiettes de terrain, lesquelles permettront de réaliser de grands projets d’investissement.