Le musée national Ahmed Zabana d’Oran a enregistré 24 000 visiteurs en 2016, a indiqué M. Salah Amokrane, son directeur. «Un taux de fréquentation satisfaisant», estime-t-il. Néanmoins, il considère que ce nombre est dérisoire comparativement au taux de fréquentation des grands musées du monde. Ce responsable souligne qu’un travail de valorisation et de promotion des collections s’avère nécessaire pour attirer d’avantage de visiteurs. Il poursuit en affirmant que la mission culturelle et pédagogique du musée ne doit nullement être occultée. L’instauration d’une culture muséale chez les enfants et les adultes reste une mission qui doit impliquer de nombreuses parties à l’instar de l’école, de la famille et des médias. Toujours, selon ce responsable, les recettes induites par les visites ne couvrent qu’une partie infime du budget de fonctionnement de l’établissement alors que, principalement, elle devrait servir entre autres à l’entretien des collections.