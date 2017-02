22 000 adhérents ont bénéficié d’exonération de pénalités

Réagissez

Les mesures exceptionnelles de la loi de finances complémentaire de 2015 ont permis de réaliser des résultats importants susceptibles de renflouer, à l’avenir, les caisses des assurances sociales.

Ainsi et grâce aux facilitations introduites au profit des patrons pour la régularisation de leur situation, l’agence d’Oran de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) a pu récupérer 3 milliards de dinars de cotisations en 2016. La directrice de la Casnos d’Oran a indiqué que près de 43 000 travailleurs non-salariés ont régularisé leur situation auprès de la caisse, qui a enregistré de nouveaux affiliés. Parmi le nombre total des travailleurs non-salariés ayant bénéficié de ces mesures, 22 000 adhérents se sont acquittés de la totalité des cotisations principales et ont bénéficié de l’annulation totale des majorations et pénalités de retard. Les mesures exceptionnelles de la loi de finances, dans son volet relatif à la sécurité sociale, ont concerné principalement la régularisation des situations des personnels n’ayant pas versé leurs cotisations à la sécurité sociale.

Elles ont permis, d’autre part, d’établir des échéanciers pour le règlement des dettes avec annulation des augmentations et des pénalités de retard. Le délai pour bénéficier de ces dispositions a expiré le 31 décembre 2016. Les cotisations constituaient une source de financement pour la sécurité sociale aux fins de préserver ses équilibres financiers et assurer la pérennité du système de protection sociale. Le fait de cotiser permet d’avoir de nombreux avantages sociaux, comme la carte chifa.