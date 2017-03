18 passeurs de harraga arrêtés

Réagissez

Un coup de filet a été opéré, hier, par les gendarmes avec le démantèlement d’un réseau composé de 18 passeurs à Kristel, relevant de la daïra de Gdyel.

Les mis-en-cause qui seront présentés aujourd’hui devant le tribunal avaient pour mission d’organiser toutes les opérations d’embarcation clandestine de harraga à destination de l’étranger. Les enquêteurs sont parvenus à l’issue de cette opération à mettre la main sur trois véhicules, un camion en plus de moteurs d’embarcations pneumatiques et du carburant. Les harraga font souvent appel à des réseaux de passeurs ou d’intermédiaires qui leur procurent des embarcations pneumatiques, des moteurs et autres effets jugés indispensables lors de la traversée contre d’importantes sommes d’argents que les jeunes doivent verser. Selon un premier bilan des services concernés, on saura que 761 candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés au niveau de l’ouest du pays durant l’année 2016 contre 328 harraga en 2015, 223 migrants en 2014 et 400 clandestins interceptés en 2013. Depuis l’été, les gardes côtes ont déjoué plusieurs tentatives à partir d’Oran, de Mostaganem et d’Aïn Témouchent.