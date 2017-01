18 immolations par le feu enregistrées en 2016

Réagissez

Selon des sources proches du service des brûlés et de la chirurgie réparatrice du CHU d’Oran, il a été enregistré 18 tentatives d’immolation en 2016.

A l’exception du cas d’une femme qui a tenté de s’immoler et qui a pu être sauvée, la majorité des cas se sont soldés par un décès. Il est à signaler que ce service dépendant du CHU a été provisoirement délocalisé à l’EHU d’Oran. Le décès survient en moyenne après 4,5 jours d’hospitalisation (avec des extrêmes de quelques heures à 14 jours). Signalons que la prise en charge d’un brûlé est trop lourde, selon une étude réalisée par ce même service au cours des années 2011 et 2012. Sur une période de 20 mois, 34 immolations par l’essence avaient été enregistrées au niveau de ce service, où 91% de la population des immolés sont des hommes, 59% des jeunes entre 19 et 30 ans, 26,5% appartiennent à la tranche des 31-50 ans et 85,5% sont des hommes actifs (19-50 ans), 2 adolescents de 16 ans, un jeune de 18 ans et un homme de 75 ans, représentent les âges extrêmes. Selon cette même étude, le niveau d’instruction ne dépasse pas généralement le cycle primaire ou moyen.

Quant aux causes, on notera les conflits socioéconomiques et professionnels, qui constituent le motif majeur du suicide, relationnel (2 déceptions, dont une femme brûlée à 100%), un problème interfamilial et un de violence en milieu scolaire. Toujours selon cette même étude, la localisation des brûlures est de 83% sur la partie supérieure du corps, tête, cou et les 2 bras et 8% sur les membres inférieurs. Interrogés sur ce phénomène qui a pris des proportions alarmantes, les spécialistes expliqueront que les causes sont très variées. Ceux qui en réchappent sont le plus souvent mutilés à vie, avec des cicatrices importantes. Les amputations ne sont pas rares. La brûlure est d’abord une «maladie» qui nécessite des soins, quelques fois à vie.